Украина не попала в список номинантов на премию Оскар

Украинский фильм Атлантида и кинолента Земля голубая, будто апельсин не прошли отбор Американской киноакадемии.



Американская киноакадемия объявила претендентов на премию Оскар в девяти номинациях. Украинские фильмы не вошли в список. Шортлист опубликован на сайте премии.

Номинация Лучший документальный фильм

Все Борьба за демократию (All In: The Fight for Democracy),

Молодые политики

Коллектив

УкропКемп

ДикДжонсонмертв

Гунда

МЛК/ ФБР

Агенткротов

Мойучитель- осьминог

Ноктюрн

Художникивор

76 дней

Время

Охотники за трюфелями

Добро пожаловать в Чечню

Номинациия Лучший международный художественный фильм:

Куда идешь, Аидо?, Босния и Герцеговина;

Агент кротов, Чили

Шарлатан , Чехия

Еще по одной, Дания

Двое из нас, Франция

Проклятие Ла ЛА ЙОРОНА, Гватемала

Лучшее время, Гонконг

Дети солнца, Иран

Ночь королей, Кот-д’Ивуар

Я больше не здесь, Мексика

Надежда, Норвегия

Коллектив, Румыния

Дорогие товарищи!, Россия

Солнце, Тайвань

Человек, который продал свою кожу, Тунис

Номинация Лучший грим и прически:

Хищные птицы и фантастическая Харли Квин

Эмма

Глория

ЭлегияГиллбилли

МистерДжанглирождественскаяпутешествие

Мелочи

МаРейни: Матьблюза

Манк

Одна ночь в Майами

Пиноккио

Номинация Лучшая музыка к фильму:

Аммонит

Метель душ

Пятеро одной крови

Человек-невидимка

Мистер Джангл и рождественскаяпутешествие

Мелочи

Жизнь впереди

Манк

Северное небо

Минар

Мулан

Новости со всего мира

Душа

Тенет

Суд над Чикагской семеркой

Номинация Самые визуальные эффекты:

Хищные птицы и фантастическая Харли Квин

Бладшот

Манк

Любовь и монстры

Северноенебо

Айван, единственный и неповторимый

Мулан

Добро пожаловать в Чечню

Душа

Также киноакадемия обнародовала список претендентов в номинациях Лучший анимационный короткометражный фильм, Лучший короткометражный документальный фильм, Лучшая песня и Лучший художественный короткометражный фильм.

Отметим, что Американская киноакадемия включила в список полнометражных фильмов, допущенных к рассмотрению на премию Оскар два фильма, созданные при поддержке Госагентства Украины по вопросам кино.

В категории Фильм на иностранном языке в лонглист попала кинокартина Валентина Васяновича Атлантида, а в категории Документальный полнометражный фильм — лента Ирины Целик Земля голубая, будто апельсин.