Украина не попала в список номинантов на премию Оскар

Украинский фильм Атлантида и кинолента Земля голубая, будто апельсин не прошли отбор Американской киноакадемии.
Американская киноакадемия объявила претендентов на премию Оскар в девяти номинациях. Украинские фильмы не вошли в список. Шортлист опубликован на сайте премии.
Номинация Лучший документальный фильм
Все Борьба за демократию (All In: The Fight for Democracy),
Молодые политики
Коллектив
УкропКемп
ДикДжонсонмертв
Гунда
МЛК/ ФБР
Агенткротов
Мойучитель- осьминог
Ноктюрн
Художникивор
76 дней
Время
Охотники за трюфелями
Добро пожаловать в Чечню
Номинациия Лучший международный художественный фильм:
Куда идешь, Аидо?, Босния и Герцеговина;
Агент кротов, Чили
Шарлатан , Чехия
Еще по одной, Дания
Двое из нас, Франция
Проклятие Ла ЛА ЙОРОНА, Гватемала
Лучшее время, Гонконг
Дети солнца, Иран
Ночь королей, Кот-д’Ивуар
Я больше не здесь, Мексика
Надежда, Норвегия
Коллектив, Румыния
Дорогие товарищи!, Россия
Солнце, Тайвань
Человек, который продал свою кожу, Тунис
Номинация Лучший грим и прически:
Хищные птицы и фантастическая Харли Квин
Эмма
Глория
ЭлегияГиллбилли
МистерДжанглирождественскаяпутешествие
Мелочи
МаРейни: Матьблюза
Манк
Одна ночь в Майами
Пиноккио
Номинация Лучшая музыка к фильму:
Аммонит
Метель душ
Пятеро одной крови
Человек-невидимка
Мистер Джангл и рождественскаяпутешествие
Мелочи
Жизнь впереди
Манк
Северное небо
Минар
Мулан
Новости со всего мира
Душа
Тенет
Суд над Чикагской семеркой
Номинация Самые визуальные эффекты:
Хищные птицы и фантастическая Харли Квин
Бладшот
Манк
Любовь и монстры
Северноенебо
Айван, единственный и неповторимый
Мулан
Добро пожаловать в Чечню
Душа
Также киноакадемия обнародовала список претендентов в номинациях Лучший анимационный короткометражный фильм, Лучший короткометражный документальный фильм, Лучшая песня и Лучший художественный короткометражный фильм.
Отметим, что Американская киноакадемия включила в список полнометражных фильмов, допущенных к рассмотрению на премию Оскар два фильма, созданные при поддержке Госагентства Украины по вопросам кино.
В категории Фильм на иностранном языке в лонглист попала кинокартина Валентина Васяновича Атлантида, а в категории Документальный полнометражный фильм — лента Ирины Целик Земля голубая, будто апельсин.
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