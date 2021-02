Вооружение снайперов Армии Оброны Израиля Популярные вопросы о росте бороды. Как отрастить бороду? » Ученые узнали куда на Марсе девается вода Недавно ученым удалось наблюдать, как водяной пар выходит высоко в тонкую атмосферу Марса. Подробности сообщает журнал Science Advances. Следы древних долин и речных каналов предполагают, что жидкая вода когда-то текла по поверхности Марса. Сегодня она в основном заперта в ледяных шапках планеты или похоронена под землей. Однако результаты последнего исследования показали, что ее часть испаряется в виде утечки водорода из атмосферы, согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Science Advances в соавторстве с двумя учеными из Открытого университета Великобритании. Они обнаружили пар, проанализировав свет, проходящий через марсианскую атмосферу, с помощью прибора NOMAD (Nadir and Occultation for Mars Discovery). Это научный инструмент орбитального модуля TGO международной миссии ExoMars 2016. В разработке и изготовлении инструмента принимали участие научные организации из Испании, Италии, США, Канады и Великобритании. Устройство путешествует на борту орбитального аппарата ExoMars Trace Gas Orbiter, совместной миссии Европейского космического агентства и Роскосмоса. Измерение изотопов воды — важный элемент понимания того, как Марс со временем терял воду и, следовательно, как обитаемость планеты менялась на протяжении всей своей истории. Орбитальный аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter изучает водяной пар и его компоненты, когда он поднимается через атмосферу в космос. Посмотрев конкретно на соотношение водорода и его более тяжелого аналога дейтерия, можно проследить эволюцию потери воды с течением времени. Графика упрощена, чтобы в очень широком смысле показать один из возможных способов образования хлористого водорода; Вероятно, существуют дополнительные пути химических реакций, которые также могут иметь место, возможно, с другими следовыми газами, которые ExoMars еще не обнаружил. Предоставлено: (C) ESA Эта неделя была напряженной для исследований Марса. В среду китайский зонд Tianwen-1 вышел на орбиту планеты после запуска из южного Китая в июле прошлого года в рамках последнего шага в реализации амбициозной космической программы Пекина. Накануне зонд Объединенных Арабских Эмиратов «Надежда» также успешно вышел на орбиту Марса.