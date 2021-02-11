Ученые реализовали страшную технологию из «Матрицы»

Ученые реализовали страшную технологию из «Матрицы» — теперь электроэнергию можно добывать из тела человека.

Установку, которая создает электроэнергию по отдаче тепла тела человека, изобрели ученые из Колорадского университета в Боулдере, США.

Изобретение может растягиваться, его можно носить как кольцо, браслет или другой аксессуар, что касается человеческой кожи, сообщает Phys.org.

Чтобы превратить внутреннюю температуру тела человека в электроэнергию, устройство использует термоэлектрические генераторы.

Таким образом производит около 1 В электроэнергии на каждый квадратный сантиметр пространства кожи. Это меньше, чем нужно для того, чтобы обеспечить большинство существующих батарей, но все равно достаточно для питания таких электрогаджетов, как смарт-часы или фитнес-трекер.

«В будущем мы хотим иметь возможность заряжать переносные гаджеты, в которых не будет батареи», — отметил исследователь Цзяньлянь Сяо.

По его словам, в устройстве не надо менять батарею, оно в режиме зарядки постоянно.