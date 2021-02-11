Ученые призвали готовиться к следующей волне ковида, которую вызовут новые штаммы

Следующую волну коронавируса вызовут новые штаммы, которые станут доминирующими к началу лета. С таким прогнозом выступили ученые из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле и Университета Гренобль-Альпы во Франции, материал доступен на medRxiv.

Специалисты построили модель сценариев развития пандемии и выяснили, что волна пандемии ковида наберет силу к началу лета. Показатели смертности, госпитализаций и общего количества заболевших в нынешнем году будут ниже, чем в предыдущем, уверены ученые. Они подчеркивают, что решающим фактором станет эффективность вакцин против новых штаммов.

Во многих странах уже идет массовая вакцинация, но параллельно появляются новые, более заразные варианты вируса — британский, южно-африканский, бразильский, японский. Несмотря на такое разнообразие штаммов, вирус SARS-CoV-2 уже достаточно хорошо изучен, и во всех сценариях главные факторы, позволяющие существенно снизить смертность, — это быстрая вакцинация и раннее введение режима изоляции.