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Skoda показала первое официальное изображение новой Fabia

Компания Skoda продолжает готовиться к премьере хэтчбека Fabia четвертого поколения. На этот раз марка представила первое официальное изображение модели, на котором показан силуэт будущего автомобиля.
Skoda Fabia четвертого поколения построена на платформе MQB-A0, которая лежит в основе нового Volkswagen Polo и Audi A1 Sportback. По словам чешских инженеров, архитектура позволила увеличить как колесную базу, так и внутреннее пространство автомобиля. В частности, объем багажника хэтчбека стал больше на 50 литров.

На представленном изображении можно рассмотреть лишь общий силуэт и пропорции новой Fabia. Отличительной особенностью будущей новинки станет более покатая крыша, которая фактически переходит в небольшой спойлер. Кроме того, на кадре заметно, что хэтчбек получил измененные задние фонари и противотуманки новой формы.

Ожидается, что для переднеприводной Skoda Fabia предложат литровые бензиновые «турботройки» TSI мощностью от 80 до 115 лошадиных сил, а также 1.0-литроый «атмосферник». Вместе с агрегатами будут доступны семидиапазонный «автомат» DSG и механическая трансмиссия. Премьера Fabia четвертого поколения ожидается весной нынешнего года.

Несмотря на то, что данное изображение стало первым официальным кадром, опубликованным компанией Skoda, чешский концерн продолжает активно испытывать новую Fabia. В январе фотошпионам удалось запечатлеть новый хэтчбек в серийном кузове и с минимальным камуфляжем.

11 февраля, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта
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