Сальма Хайек пожаловалась на расизм в Голливуде Cвидетелю Иеговы пенсионеру Ившину дали 7,5 лет в России за то, что он не отказался от своей веры » Skoda показала первое официальное изображение новой Fabia Компания Skoda продолжает готовиться к премьере хэтчбека Fabia четвертого поколения. На этот раз марка представила первое официальное изображение модели, на котором показан силуэт будущего автомобиля. Skoda Fabia четвертого поколения построена на платформе MQB-A0, которая лежит в основе нового Volkswagen Polo и Audi A1 Sportback. По словам чешских инженеров, архитектура позволила увеличить как колесную базу, так и внутреннее пространство автомобиля. В частности, объем багажника хэтчбека стал больше на 50 литров. Skoda Fabia четвертого поколения построена на платформе MQB-A0, которая лежит в основе нового Volkswagen Polo и Audi A1 Sportback. По словам чешских инженеров, архитектура позволила увеличить как колесную базу, так и внутреннее пространство автомобиля. В частности, объем багажника хэтчбека стал больше на 50 литров. На представленном изображении можно рассмотреть лишь общий силуэт и пропорции новой Fabia. Отличительной особенностью будущей новинки станет более покатая крыша, которая фактически переходит в небольшой спойлер. Кроме того, на кадре заметно, что хэтчбек получил измененные задние фонари и противотуманки новой формы. Ожидается, что для переднеприводной Skoda Fabia предложат литровые бензиновые «турботройки» TSI мощностью от 80 до 115 лошадиных сил, а также 1.0-литроый «атмосферник». Вместе с агрегатами будут доступны семидиапазонный «автомат» DSG и механическая трансмиссия. Премьера Fabia четвертого поколения ожидается весной нынешнего года. Несмотря на то, что данное изображение стало первым официальным кадром, опубликованным компанией Skoda, чешский концерн продолжает активно испытывать новую Fabia. В январе фотошпионам удалось запечатлеть новый хэтчбек в серийном кузове и с минимальным камуфляжем.