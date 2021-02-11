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Шайа Лабаф сосредоточился на своем исцелении

Шайа Лабаф сосредоточился на своем исцелении

Известный голливудский актер Шайя Лабаф, который недавно попал в скандал с обвинениями в насилии, решил исправлять ситуацию.

Так, стало известно, что звезда «Трансформеров» принял решение сделать перерыв в актерской карьере, чтобы полностью сосредоточиться на своем выздоровлении и получить помощь, в которой нуждается.

ЛаБаф уже месяц не сотрудничает с актерским агентством CAA, однако его оттуда официально не увольняли.

Какую именно будет проходить реабилитацию актер неизвестно, но в заявлении для New York Times он сослался на свой алкоголизм и агрессию, для которой, по его словам, у него не было оправданий.

Напомним, в конце прошлого года бывшая девушка Шайи ЛаБаф, британская певица FKA twigs, подала на него в суд, обвинив его в издевательстве и заявила, что актер заразил ее венерическими болезнями.

После того певица Sia, которая сняла ЛаБафа в видеоклипе на свой хит Elastic Heart, также выступила в поддержку певицы, назвав его «патологическим лжецом».

11 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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