Ученые призвали готовиться к следующей волне ковида, которую вызовут новые штаммы Германия продлила локдаун до 7 марта » Самолет с супругой Навального сел в немецком Франкфурте Самолет, на борту которого находится супруга арестованного политика Алексея Навального Юлия, приземлился в немецком Франкфурте. Об этом сообщает Spiegel. По данным газеты, речь идет о частном визите. Других подробностей пока не приводится. Напомним, ранее сообщалось, что Юлия якобы вылетела рейсом из столичного аэропорта «Домодедово» в немецкий город Франкфурт-на-Майне. Об отъезде жены оппозиционера сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Позднее адвокат Навальной Светлана Давыдова заявила ТАСС, что не располагает сведениями о ее поездке в Германию.