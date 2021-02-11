Самолет с супругой Навального сел в немецком Франкфурте

Самолет, на борту которого находится супруга арестованного политика Алексея Навального Юлия, приземлился в немецком Франкфурте. Об этом сообщает Spiegel.
По данным газеты, речь идет о частном визите. Других подробностей пока не приводится.
Напомним, ранее сообщалось, что Юлия якобы вылетела рейсом из столичного аэропорта «Домодедово» в немецкий город Франкфурт-на-Майне. Об отъезде жены оппозиционера сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. Позднее адвокат Навальной Светлана Давыдова заявила ТАСС, что не располагает сведениями о ее поездке в Германию.
Leave a Reply