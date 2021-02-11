«  
  »

С 2021 года Mastercard начнет принимать платежи в криптовалюте

Mastercard в 2021 году начнет принимать платежи в нескольких криптовалютах. О каких конкретно криптовалютах идет речь, в компании не уточняют.

Прямо сейчас мы готовимся к будущему криптовалюты и платежей, объявляя, что в этом году Mastercard начнет поддерживать некоторые криптовалюты непосредственно в нашей сети. 

Радж Дамодаран, исполнительный вице-президент компании по цифровым активам, блокчейн-технологиям и партнерству

В то же время он подчеркнул, что платежная система не планирует поддерживать все существующие криптовалюты и намерена использовать стейблкоины, которые обеспечены реальными активами.

По словам Дамодрана, речь идет, в первую очередь, стейблкоинах — это криптовалюта, обеспеченная реальными активами, так как в Mastercard делают преимущество на стабильных транзакциях, а не на инвестициях.

Компания намерена обслуживать операции не со всеми существующими сегодня криптовалютами, не уточнив, о каких конкретно криптовалютах идет речь.

В компании добавили, что обеспечат конфиденциальность данных потребителей на том же уровне, который «люди ожидают от своих кредитных карт».

11 февраля, 2021 | Tags: , | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  