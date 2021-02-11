С 2021 года Mastercard начнет принимать платежи в криптовалюте

Прямо сейчас мы готовимся к будущему криптовалюты и платежей, объявляя, что в этом году Mastercard начнет поддерживать некоторые криптовалюты непосредственно в нашей сети. Радж Дамодаран, исполнительный вице-президент компании по цифровым активам, блокчейн-технологиям и партнерству

В то же время он подчеркнул, что платежная система не планирует поддерживать все существующие криптовалюты и намерена использовать стейблкоины, которые обеспечены реальными активами.

По словам Дамодрана, речь идет, в первую очередь, стейблкоинах — это криптовалюта, обеспеченная реальными активами, так как в Mastercard делают преимущество на стабильных транзакциях, а не на инвестициях.

Компания намерена обслуживать операции не со всеми существующими сегодня криптовалютами, не уточнив, о каких конкретно криптовалютах идет речь.

В компании добавили, что обеспечат конфиденциальность данных потребителей на том же уровне, который «люди ожидают от своих кредитных карт».