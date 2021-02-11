Протестные настроения россиян достигли максимума за все время правления Путина

Протестные настроения в российском обществе достигли максимальных значений за все время правления Владимира Путина. Как сообщают «Открытые медиа» , такие результаты получили социологи «Левада-центра» (признан в России иноагентом) по итогам опроса, проведенного в феврале.Абсолютное большинство россиян — 80% — знают об акциях протеста, которые прокатились по стране в конце января, и до 17% готовы лично выйти на улицу в случае митинга.

Положительное отношение к участникам акций высказали 22% опрошенных, скорее отрицательное — 39%, ещё 37% сказали, что относятся к ним нейтрально.

Среди молодёжи тех, кто положительно относится к митингующим, почти в два раза больше — 38% и только 22% отрицательно настроенных. Среди людей в возрасте 40-54 года, наоборот, 40% выступают против и только 23% поддерживают протестующих.

Меньше всего одобряют действия участников протестов зрители федеральных каналов (14%), среди пользователей соцсетей и Telegram одобрения больше — 31% и 50% соответственно.

Показатели ожидания протестных акций стали максимальными с 1998 года — 43% и 45% респондентов считают, что в их городе возможны массовые протесты с экономическими и политическими требованиями.

Протестные ожидания начали расти еще после пенсионной реформы 2018 года, нынешние акции получили максимально широкий охват благодаря освещению на федеральном ТВ, говорит замдиректора «Левада-центра» Денис Волков.

Отношение к ситуации, по его словам, превращается в «поколенческий конфликт». «Молодые больше поддерживали протестующих и в Москве, и в Хабаровске, и в Белоруссии. Мне кажется, что они лучше понимают мотивы людей, которые выходят, потому что они непосредственно на это могут посмотреть и послушать, что эти люди говорят. У старшего поколения оценка отчасти «наведённая» телевизором», — говорит Волков.