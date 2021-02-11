Популярные вопросы о росте бороды. Как отрастить бороду?

Почему современных мужчин так волнует рост бороды?



Стоит сказать, что в некоторых конфессиях ношение бороды это важная часть жизни мужчины, поэтому решение проблем медленного или неравномерного роста может в какой-то момент буквально стать ребром.



Как быстрее отрастить бороду?

Существует множество советов для мужчин, желающих ускорить рост бороды: мы выделили несколько основных моментов.

Гигиена. Борода, по сути, мало чем отличается от волос на голове и так же требует ухода: даже более того, бороду рекомендуют ополаскивать 1 раз в день и мыть несколько раз в неделю. Борода помимо всего прочего требует особых уходовых средств (шампунь, кондиционер, специальные масла и бальзамы для смягчения щетины), которые можно приобрести в барбершопе или специализированном косметическом магазине. Правильное питание и витаминная поддержка. Здесь не требуется пояснений — рост волос как на голове, так и на лице будет напрямую зависеть от количества питательных веществ, поступающих в организм. Об этом стоит заботиться не только тем, кто хочет отрастить бороду, но и всем тем, кого заботит состояние кожи и волос в целом. Обратите внимание на витамины группы В, жирорастворимые витамины, биотин и пантотеновую кислоту. Занятия спортом и режим сна. Эти два фактора оказывают сильное влияние на выработку мужских половых гормонов, от которых во многом зависит быстрый рост бороды и волос в целом.

Мы понимаем, что радикально изменить образ жизни невозможно, но если вы ведете малоподвижный образ жизни и страдаете бессонницей, стоит однозначно уделить время решению этих проблем, начать делать небольшие разминки и посетить терапевта для налаживания сна.

Залысины на бороде — что является их причиной и как их лечить?

Неравномерный рост бороды это очень распространенная проблема, которая может быть связана с неправильным бритьем, гормональными нарушениями (в тч нарушения из-за лишнего веса), или возрастом. Как справиться с неравномерным ростом? Помогут пункты, перечисленные нами в предыдущих абзацах; также стоит обратить внимание на некоторые лекарственные препараты, улучшающие обменные процессы в тканях. Например, миноксидил — его способность улучшать микрокровоток приводит к тому, что волосяные луковицы получают больше питательных веществ из крови и постепенно активизируются. Так или иначе, самостоятельный прием препарата начинать нельзя: обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Кому следует рассмотреть вариант пересадки волос на бороду и почему?

Если же вы попробовали все вышеперечисленные методы, посетили трихолога, прошли медикаментозное лечение, но борода у вас так и не выросла — вы можете рассмотреть возможность пересадки волос на бороду. К сожалению, генетический фактор нельзя исключить и «перебороть», и именно тогда пересадка волос может стать единственным верным решением.

В процессе пересадки волосы перемещаются из донорской зоны (обычно это затылок) в реципиентную. Выполнение такой пересадки ручным высокоэффективным методом FUE дает отличную приживаемость волос и формирование равномерной, густой и просто роскошной бороды.