Обручившиеся американские баскетболистка и футболистка снялись топлесс

Футболистка Меган Рапино и баскетболистка Сью Берд приняли участие в откровенной фотосессии для журнала GQ. Об этом сообщается в аккаунте издания в Instagram.

Снимки обручившихся спортсменок из США вошли в серию «Современные влюбленные». На фотографиях атлетки обнимаются топлесс. О помолвке американок стало известно в конце октября прошлого года. Позже спортсменок поздравил президент США Джо Байден.

Баскетболистка и футболистка познакомились на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. В активе Рапино золото Игр и две победы на чемпионатах мира.