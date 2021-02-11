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Обручившиеся американские баскетболистка и футболистка снялись топлесс

Меган Рапино и Сью Берд

Футболистка Меган Рапино и баскетболистка Сью Берд приняли участие в откровенной фотосессии для журнала GQ. Об этом сообщается в аккаунте издания в Instagram.

Снимки обручившихся спортсменок из США вошли в серию «Современные влюбленные». На фотографиях атлетки обнимаются топлесс. О помолвке американок стало известно в конце октября прошлого года. Позже спортсменок поздравил президент США Джо Байден.

Баскетболистка и футболистка познакомились на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. В активе Рапино золото Игр и две победы на чемпионатах мира.

11 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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