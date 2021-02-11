Новую дешевую Tesla будут продавать по всему миру

Чжу раскрыл и некоторые подробности о будущей модели. Ее полностью разработают в Китае – для этого Tesla строит в стране первый иностранный конструкторский центр. Производство доступного электрокара также наладят на заводе в КНР, а продавать глобальную модель будут по всему миру, в том числе в США.

По другим данным, для европейского рынка американская компания разработает особую версию, которая получит ряд отличий от версии для Китая. «Китайскую» Tesla будут собирать с использованием комплектующих от местных поставщиков: благодаря этому модель сможет получить более демократичный ценник, чем другие электрокары марки. Кроме этого, ранее глава Tesla Илон Маск рассказывал об оптимизации дорогостоящих аккумуляторов, которая поможет снизить конечную цену «зеленых» машин.