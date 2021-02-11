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Новую дешевую Tesla будут продавать по всему миру

Самый доступный электрокар в линейке Tesla станет глобальной моделью, сообщил глава китайского офиса компании Том Чжу. Это значит, что «младший» электрокар будет продаваться по всему миру, а не только в Китае, как предполагалось ранее. Ориентировочный ценник модели – 25 тысяч долларов (1,8 миллиона рублей), что почти на треть меньше стоимости Model 3, которая является самой дешевой Tesla на сегодняшний день.

Чжу раскрыл и некоторые подробности о будущей модели. Ее полностью разработают в Китае – для этого Tesla строит в стране первый иностранный конструкторский центр. Производство доступного электрокара также наладят на заводе в КНР, а продавать глобальную модель будут по всему миру, в том числе в США.

По другим данным, для европейского рынка американская компания разработает особую версию, которая получит ряд отличий от версии для Китая. «Китайскую» Tesla будут собирать с использованием комплектующих от местных поставщиков: благодаря этому модель сможет получить более демократичный ценник, чем другие электрокары марки. Кроме этого, ранее глава Tesla Илон Маск рассказывал об оптимизации дорогостоящих аккумуляторов, которая поможет снизить конечную цену «зеленых» машин.

Сообщается, что первая партия дешевых электромобилей отправится на дорожные испытания во второй половине 2021 года, а в продажу поступит в течение трех лет. Какой будет новая модель, пока неизвестно. Возможно, она будет представлять собой хэтчбек, созданный на платформе Model 3.

11 февраля, 2021 | Tags: | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта
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