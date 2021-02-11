Lucasfilm уволил звезду «Мандалорца» Джину Карано на фоне скандалов из-за её постов в социальных сетях

Lucasfilm распространила через СМИ заявление об увольнении актрисы Джины Карано (сыграла Кару Дюн в двух сезонах «Мандалорца»).

Джина Карано больше не числится сотрудником Lucasfilm и не заявлена на будущие проекты. Тем не менее её сообщения в социальных сетях, порочащие людей из-за их культурных и религиозных взглядов, отвратительны и неприемлимы. из заявления компании

Поклонники «Звёздных войн» уже долгое время призывали уволить актрису из-за противоречивых сообщений в социальных сетях, и дело не в единичном случае. В ноябре она публиковала пост, в котором высмеивала ношение масок в пандемии. После выборов США она примкнула к числу тех, кто требовал пересчёта голосов, будучи уверена в фальсификациях. Актриса и до этого была замечена в публикации противоречивых постов: от фотографий нацистов (Карано поясняла, что так хотела проиллюстрировать случай, когда один из нацистов изменил взгляды и женился на еврейке) до трансфобных сообщений.

По всей видимости, последней каплей стала публикация в сториз инстаграма (уже удалена, но соцсети помнят), в которой Холокост евреев сравнивался с ненавистью к республиканцам. Почти сразу же в соцсетях появился хэштег #FireGinaCarano, который поддержали многие пользователи. И вот THR публикует материал об увольнении.

При этом в начале февраля инсайдер Дэниел Рихтман рассказывал, что у Джины Карано состоялся личный разговор с представителями Disney, где она извинялась за противоречивые публикации в надежде, что это даст ей собственный сериал по «Звёздным войнам». Теперь актриса уже не появится ни в «Мандалорце», ни в других проектах вроде «Рейнджеров Новой республики».