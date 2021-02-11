Какими будут новые «Трансформеры» — первые подробности

Издание The Illuminerdi выяснило некоторые подробности предстоящего перезапуска франшизы «Трансформеры».

Действие нового фильма, получившего название «Трансформеры: Союз зверей», развернется в 1990-х годах, а сюжет будет отчасти ссылаться на классические фильмы-ограбления. События будут происходить как в Штатах (а именно в Бруклине, Нью-Йорк), так и в Южной Америке. В настоящее время студия Paramount ищет на главные роли латиноамериканского юношу и девушку.

Напомним, в режиссерском кресле находится Стивен Кейпл-младший, снявший «Крид 2». За сценарий в ответе Джоби Хэрольд, работавший над третьим «Джоном Уиком». Съемки запланированы на весну-лето текущего года.

Также напомним, что пять фильмов франшизы «Трансформеры» поставил Майкл Бэй. После пятой части был выпущен спин-офф «Бамблби», режиссером которого выступил Трэвис Найт, известный по анимации «Кубо».