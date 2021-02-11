Израиль: количество доноров-альтруистов в 2020 г,пожертвовавших почку незнакомцу, увеличилось на 48%

Минувший год оказался очень непростым, в том числе и в сфере трансплантации органов. Во всем мире снизилось количество согласий на посмертное пожертвование органов. Однако по сравнению с другими западными странами, где сокращение количества пожертвований достигало 30-50%, в Израиле их стало меньше в среднем на 8-10%.

Это снижение было вызвано объективными факторами, связанными с пандемией. Например, такими, как заражение коронавирусом потенциальных доноров (что не позволяло сделать пожертвование), прекращение плановых операций, уменьшение числа жертв ДТП и многое другое. Однако, даже несмотря на локдаун, координаторы центра трансплантологии и врачи, выполняющие операции, продолжали работать в обычном режиме.

Доля семей, которые согласились пожертвовать органы своих скончавшихся родных, составила 60%, что примерно соответствует показателям 2019 года. При этом количество потенциальных доноров снизилось на 13%, а количество согласий на пожертвование – лишь на 8,4%

Национальный лист ожидания трансплантации увеличился на 10%, то есть количество больных, нуждающихся в пересадке, возросло с 1153 до 1266. К списку прибавилось 736 чел., а 63 человека умерли, не дождавшись пересадки (в 2019 году скончалось 50 таких пациентов).

Как правило, каждое пожертвование органов умершего позволяет провести несколько трансплантаций, но с сокращением количества доноров закономерно снизилось и число пересадок: так пересадок почек было меньше на 23%, печени – на 17%, сердца – на 9%, легких – на 34,6 %. Именно этим объясняется рост очереди на трансплантацию.

С середины марта трансплантации были прекращены и возобновились только в июне, когда появилось быстрое тестирование на коронавирус. Но многие ожидающие пересадки просто боялись ехать в больницу и отложили операции.

При этом поразительно, что количество трансплантаций почек от живых доноров в этом году наоборот увеличилось. Это огромная заслуга доноров-альтруистов, которые решили пожертвовать свои почки незнакомцам. Многие из них отметили, что к этому шагу их подтолкнула смерть от коронавируса раввина Гебера, помогавшего искать доноров почек. Количество доноров-альтруистов увеличилось на 48%, со 127 в 2019 году до 188 в 2020 году.

46 операций по пересадке почек от живых доноров были проведены с использованием национальной и международной системы по пересадке почек для не совместимых друг с другом пар донор-реципиент. Такие операции стали возможными благодаря донорам-альтруистам, которые были внесены в национальную базу данных для получения большего количества подходящих вариантов. В этих случаях донор из несовместимой пары делал пожертвование какому-нибудь другому пациенту из национального списка. Благодаря четырем донорам-альтруистам из центра трансплантологии в 2020 году было выполнено 11 трансплантаций в двух отдельных цепочках. Одна цепочка была международной – почка из Израиля отправилась в Чехию, а другая – из Чехии в Израиль.

Председатель Национального центра трансплантологии профессор Рафи Биар так прокомментировал эти результаты: «Я горжусь нашей системой, сумевшей в это сложное время добиться относительно умеренного снижения количества трансплантаций, особенно по сравнению с такими странами, как Испания, Англия и США. Мы быстро реагировали, консультировались с нашими экспертами, принимали смелые решения и быстро внедряли их. Поздравляем врачей-трансплантологов и особенно координаторов, которые в тяжелейших условиях проявляли решимость и не опускали руки».

Доктор Тамар Ашкенази, директор Национального центра трансплантологии: «Прошедший год был особенно сложным в том, что касается пожертвования органов. Многие родственники пациентов боялись приходить в больницу, а те, кто приходил, были ограничены во времени посещения. Это создавало технические и логистические трудности, которые усугублялись эмоциональными проблемами людей из-за коронавируса. Но все же семьи скончавшихся находили в себе силы согласиться на пожертвование.

Мы были приятно удивлены ростом числа доноров-альтруистов, работа комиссий по разрешению пожертвований не прекращалась даже в дни всеобщего карантина».

В Израиле существует карта донора «Ади», оформление которой означает однозначное согласие на пожертвование органов после смерти ее владельца. Согласно особой статье, включенной в Закон о трансплантации от 2008 года, граждане, имеющие карту «Ади», получают преимущество при необходимости пересадки органов им самим или их близким родственникам.

В данный момент на карточку «Ади» подписано 996 520 человек.

Оформить карту донора «Ади» может каждый израильтянин, начиная с 17 лет.

Подписаться на нее можно и на русском языке в интернете по адресу: http://adi-card.org

Ответы на любые вопросы о донорстве органов, которые остались неосвещенными в статье, можно получить на странице «Ади» в Фейсбуке