Ирина Шейк снялась обнаженной для рекламы косметики с золотом

Российская супермодель Ирина Шейк стала героиней откровенной рекламной съемки, приуроченной к выходу ее собственного косметического продукта в сотрудничестве с брендом Mimi Luzon. Ролик появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах 35-летняя знаменитость запечатлена полностью обнаженной. При этом оголенные части тела она прикрывает или коленями, или руками. Ее волосы распущены, а на губы нанесена увлажняющая маска для губ 24k Pure Gold Lip Treatment с добавлением 24-каратного золота. На сайте марки стоимость средства составляет 129 долларов . В подписи к публикации, которая набрала больше 111 тысяч лайков, Шейк отметила, что рада, наконец, представить описанный продукт.

Поклонники оценили внешний вид манекенщицы в комментариях. «Прекрасная Ирина», «Потрясающая», «Какие красивые губы!», «Сексуально!», «Аж мурашки по коже. Как круто», «Я русская, я люблю золото», — высказывались они.

В октябре 2020 года Ирина Шейк появилась на обложке Vogue Czechoslovakia полностью обнаженной. На фото она позирует без одежды, стоя в каменной вазе в желтой обуви. Оголенные части тела знаменитость прикрывает голубыми тарелками с золотым орнаментом от бренда Versace.