Иран начал производство металлического урана, передает AP со ссылкой на заявление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

По информации агентства, Гросси рассказал на встрече с представителями стран-участниц МАГАТЭ, что небольшое количество — 3,6 граммов — металлического урана было произведено на объекте в городе Исфахане. Это подтвердили инспекторы МАГАТЭ 8 февраля.

До сих пор Иран не изготавливал металлический уран, но в январе заявил о намерении проводить исследования в этой области. Власти Ирана сообщали, что исследования задекларированы и направлены на разработку улучшенного вида топлива.

Металлический уран может использоваться для производства атомной бомбы.