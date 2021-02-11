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Иран начал производство металлического урана

Иран начал производство металлического урана, передает AP со ссылкой на заявление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

По информации агентства, Гросси рассказал на встрече с представителями стран-участниц МАГАТЭ, что небольшое количество — 3,6 граммов — металлического урана было произведено на объекте в городе Исфахане. Это подтвердили инспекторы МАГАТЭ 8 февраля.

До сих пор Иран не изготавливал металлический уран, но в январе заявил о намерении проводить исследования в этой области. Власти Ирана сообщали, что исследования задекларированы и направлены на разработку улучшенного вида топлива.

Металлический уран может использоваться для производства атомной бомбы.

11 февраля, 2021 | Tags: | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта
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