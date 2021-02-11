Инсайдер: Кейт Миддлтон и принц Уильям планируют четвертого ребенка

39-летняя Кейт Миддлтон и 38-летний принц Уильям задумываются о расширении своего семейства: по крайней мере, так утверждают инсайдеры. В недавнем разговоре с изданием Us Weekly один из них сообщил, что герцог и герцогиня Кембриджские уже тщательно занимаются вопросом планирования четвертого малыша.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми

У Кейт в планах всегда было иметь четверых детей. Она отложила эту идею в период пандемии коронавируса, но теперь, с появлением вакцины, забрезжил свет в конце тоннеля. К тому же старшие дети пары Шарлотта и Джордж уже в апреле должны вернуться в школу. В связи с этим Кейт чувствует, что готова к новой беременности,



— рассказал аноним.

Инсайдер также уточнил, что мысли о рождении четвертого ребенка появились у Кейт после того, как ее сестра Пиппа объявила о своей второй беременности в декабре прошлого года. Он также рассказал, что герцогиня понимает, что «часы тикают», поэтому уже подготавливает организм к вынашиванию будущего малыша, соблюдая особую диету.

Кейт потребовалось некоторое время, чтобы убедить Уильяма решиться на еще одного ребенка. Раньше он считал, что троих детей им более чем достаточно. Мысль, что малышей будет четверо, его не радовала. Но желание Кейт родить четвертого ребенка вдохновило его. К тому же он очень любит и ценит спокойную домашнюю обстановку, которой у него самого не было в детстве. Немного поразмыслив, он согласился с Кейт, и теперь они вместе с волнением смотрят в будущее,

— сообщил источник.

По словам того же инсайдера, королева Елизавета II была вне себя от радости, когда узнала о планах Кейт и Уильяма. Она немного обеспокоена тем фактом, что герцогиня не хочет нанимать еще одну няню, но в любом случае счастлива за внука и его жену. Источник добавил, что Кейт мечтает о рождении еще одной дочери. Она сама когда-то росла с младшей сестрой, и они были очень близки, и теперь хочет, чтобы такой же опыт был и у ее дочери Шарлотты.