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Германия продлила локдаун до 7 марта

Локдаун, введенный в Германии в связи с пандемией коронавирусной инфекции, продлен до 7 марта. Решение было принято в ходе видеоконференции с участием немецкого канцлера Ангелы Меркель и премьер-министров федеральных земель, передает DW.

СМИ пишет, что ряд федеральных земель настаивали на снятии ограничений, но Меркель настояла на продлении локдауна, ссылаясь на угрозу, связанную с быстрым распространением мутаций коронавируса. В то же время федеральные земли получили право самостоятельно решать, когда и в какой форме возобновлять работу школ и детских садов. Также парикмахерские смогут возобновить работу с 1 марта, но при соблюдении правил гигиены, приеме посетителей строго по записи и использовании медицинских масок.

Закрытыми в стране останутся гостиницы, рестораны и кафе, театры и кинотеатры, фитнес-студии, а также предприятия розничной торговли, за исключением продовольственных магазинов и аптек.

Тема продления или ослабления локдауна, будет обсуждаться на такой же встрече 3 марта.

11 февраля, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта
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