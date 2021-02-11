Новую дешевую Tesla будут продавать по всему миру МВФ назвал критическую цену нефти для России » Элизабет Мосс сыграет жену Фрэнсиса Форда Копполы в фильме о создании «Крёстного отца» Главные роли в картине Барри Левинсона исполняют Оскар Айзек и Джейк Джилленхол. Звезда «Рассказа служанки» и «Человека-невидимки» исполнит роль Элиноры Копполы, жены Фрэнсиса Форда Копполы, которая помогала мужу и поддерживала его во время съёмок. Самого постановщика сыграет Оскар Айзек («Из машины»), а роль продюсера Роберта Эванса исполнит Джейк Джилленхол («Человек-паук: Вдали от дома»). Художественный фильм Барри Левинсона («Человек дождя») расскажет об истории производства «Крёстного отца» 1972 года и о трудностях, с которыми столкнулись создатели культовой картины. Даты выхода у фильма пока нет. Помимо полнометражной ленты в работе находится мини-сериал для Paramount+. Одну из главных ролей в нём должен был сыграть Арми Хаммер («Назови меня своим именем»), однако после скандала в соцсетях актёр выбыл из проекта. Кроме этого сериала с Хаммером прекратили отношения и другие студии, а голливудское агентство WME расторгло с ним контракт.