Элизабет Мосс сыграет жену Фрэнсиса Форда Копполы в фильме о создании «Крёстного отца»

Главные роли в картине Барри Левинсона исполняют Оскар Айзек и Джейк Джилленхол.
Звезда «Рассказа служанки» и «Человека-невидимки» исполнит роль Элиноры Копполы, жены Фрэнсиса Форда Копполы, которая помогала мужу и поддерживала его во время съёмок.
Художественный фильм Барри Левинсона («Человек дождя») расскажет об истории производства «Крёстного отца» 1972 года и о трудностях, с которыми столкнулись создатели культовой картины. Даты выхода у фильма пока нет.
Помимо полнометражной ленты в работе находится мини-сериал для Paramount+. Одну из главных ролей в нём должен был сыграть Арми Хаммер («Назови меня своим именем»), однако после скандала в соцсетях актёр выбыл из проекта. Кроме этого сериала с Хаммером прекратили отношения и другие студии, а голливудское агентство WME расторгло с ним контракт.
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