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Элизабет Мосс сыграет жену Фрэнсиса Форда Копполы в фильме о создании «Крёстного отца»

Главные роли в картине Барри Левинсона исполняют Оскар Айзек и Джейк Джилленхол.

Звезда «Рассказа служанки» и «Человека-невидимки» исполнит роль Элиноры Копполы, жены Фрэнсиса Форда Копполы, которая помогала мужу и поддерживала его во время съёмок.

Самого постановщика сыграет Оскар Айзек («Из машины»), а роль продюсера Роберта Эванса исполнит Джейк Джилленхол («Человек-паук: Вдали от дома»).

Художественный фильм Барри Левинсона («Человек дождя») расскажет об истории производства «Крёстного отца» 1972 года и о трудностях, с которыми столкнулись создатели культовой картины. Даты выхода у фильма пока нет.

Помимо полнометражной ленты в работе находится мини-сериал для Paramount+. Одну из главных ролей в нём должен был сыграть Арми Хаммер («Назови меня своим именем»), однако после скандала в соцсетях актёр выбыл из проекта. Кроме этого сериала с Хаммером прекратили отношения и другие студии, а голливудское агентство WME расторгло с ним контракт.

11 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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