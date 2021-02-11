Экс-менеджер Бритни Спирс настаивает на том, что звезда не нуждается в опеке отца

Вчера одной из героинь утреннего шоу This Morning стала 51-летняя Ким Кайман, которая в свое время работала менеджером Бритни Спирс. В эфире Кайман появилась, чтобы обсудить документальный фильм Framing Britney Spears о жизни и карьере певицы, о котором сейчас так много говорят. Ким поделилась своим мнением о ситуации вокруг суда 39-летней певицы с ее отцом Джейми, от опеки которого Бритни хочет отказаться.

По мнению Кайман, Спирс совершенно не нуждается в опекуне.

Она 39-летняя женщина, а не ребенок,

— заявила Ким.

Бритни Спирс

Она также отметила, что не считает отца Спирс лучшим кандидатом на роль ее опекуна.

Вообще-то ей не нужен опекун, ей нужен хороший бизнес-менеджер, каковым Джейми вовсе не является,

— считает Кайман.

Сейчас отец Спирс продолжает контролировать финансовые дела своей дочери, однако Бритни добивается в суде, чтобы его лишили этого права.

Кайман также снялась в фильме о Бритни, где рассказала, как Джейми однажды заявил ей, что когда-нибудь его дочь будет так богата, что купит ему яхту.

Он сказал это после первого тура Бритни, и тогда ее еще не преследовали папарацци, у нее не было семьи и она не была так популярна. Это был не слишком подходящий момент, и, честно говоря, он не участвовал в построении ее карьеры. То, что он сказал это, показывает, что он думал только о том, сколько денег Бритни ему принесет,

— поделилась она.

Бритни Спирс с отцом Джейми

Рассуждая об отношениях Бритни с ее бойфрендом Сэмом Асгари, Кайман отметила, что считает это позитивным моментом в жизни звезды: с ним, по мнению Ким, певица выглядит счастливой и здоровой.

В решении Бритни, которая сказала, что взяла тайм-аут, чтобы жить «нормальной жизнью», Кайман не увидела никакого подтекста. Она уверена, что Бритни просто берет перерыв, чтобы отдохнуть от всего, что она пережила в своей жизни.

Она пережила большую трагедию: распад брака и невозможность видеть своих детей. Любая женщина, у которой есть дети и которая лишена возможности их видеть, будет испытывать стресс и дойдет до нервного срыва,

— заявила Ким.

Борьба Бритни за отстранение ее отца от должности опекуна теперь находится под пристальным вниманием общественности после выхода нашумевшего документального фильма. Ситуацию уже прокомментировали нынешний бойфренд звезды и ее бывший муж Кевин Федерлайн.

Сама певица, как сообщается, фильм о своей жизни и карьере еще не смотрела.