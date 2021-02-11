Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло отказалась носить фамилию отца

Как сообщают западные СМИ, 14-летняя дочь 45-летней Анджелины Джоли и 57-летнего Брэда Питта Шайло удалила из своего секретного профиля в соцсетях фамилию отца на фоне продолжающегося бракоразводного процесса своих родителей и оставила только фамилию матери.

Инсайдеры отмечают, что поступок дочери стал для Питта сильным ударом, так как с ней он особенно близок (бывшие супруги воспитывают троих приемных детей, 19-летнего Мэддокса, 17-летнего Пакса и 16-летнюю Захару, и троих биологических, 14-летнюю Шайло и 12-летних Вивьен и Нокса).

По мнению источников, тут не обошлось без экс-супруги Питта, которая явно приложила к этому руку: сейчас пара решает вопрос об опеке над детьми, и Анджелина делает все возможное, чтобы выиграть в суде.

Это пренебрежение по отношению к Питту и знак того, что он может потерять Шайло,

— сказал инсайдер.

Брэд Питт с сыновьями Мэддоксом и Паксом и дочерью Шайло и родителями Джейн и Уильямом

Он также добавил, что актер живет только ради своих детей и семья для него самое главное в жизни. При этом со старшим сыном у Питта отношения сложные. С Мэддоксом Питт поссорился в 2016 году, когда тот заступился за свою мать во время ссоры родителей. Питт уже неоднократно пытался наладить отношения с сыном, но тот его простить так и не смог. По словам источников, сейчас они даже не общаются.

В суде Брэд Питт добивается совместной опеки над детьми, однако Анджелину такие условия не устраивают — она, судя по всему, хочет получить полный контроль над ними. После расставания пары дети остались жить с матерью, а актер видится с ними по праздникам и выходным.