Disney закрывает мультипликационную студию Blue Sky Studios

Американская корпорация The Walt Disney Company объявила о предстоящем закрытии мультипликационной студии Blue Sky Studios, сообщает Bloomberg.

«Учитывая текущую экономическую ситуацию, после долгих размышлений и оценок мы приняли тяжелое решение прекратить кинопроизводство в Blue Sky Studios», — говорится в заявлении.

Как известно, студия прекратит работу в ближайшие два месяца.

Студия Blue Sky Studios была основа в 1987 году и за время своего существования выпустила свыше 10 полнометражных анимационных фильмов. Самыми известными ее проектами стали фильмы-фрашизы «Ледниковый период», «Рио» и «Фердинанд«.

Последней работой Blue Sky стал анимационный фильм «Камуфляж и шпионаж», вышедший в 2019 году.

Компания Disney, как и многие другие развлекательные компании, сильно пострадала во время пандемии коронавируса. Из-за COVID-19 тематические парки Disney были либо закрыты, либо в них была ограничена посещаемость.

За прошлый финансовый год Disney потеряла $2,86 млрд при объеме продаж в $65,4 млрд.

Кроме того, были отложен выпуск художественных фильмов. Корпорации также принадлежат студии Pixar и Disney.