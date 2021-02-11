Cвидетелю Иеговы пенсионеру Ившину дали 7,5 лет в России за то, что он не отказался от своей веры

Судья Абинского райсуда Краснодарского края Александр Холошин приговорил к 7 с половиной годам колонии 63-летнего свидетеля Иеговы Александра Ившина. О приговоре, вынесенном 10 февраля, сообщает сайт «Свидетели Иеговы в России».

Ившина взяли под стражу в зале суда. Верующий объявлен виновным по части 1 статьи 282.1 УК (организация деятельности экстремистской организации). По утверждению «Свидетелей Иеговы в России», Ившину, жителю станицы Холмская, предъявили обвинение за то, что он «организовал в соседнем городе Абинске проведение богослужений по видеосвязи с совместным пением библейских песен».

Приговор Ившину — самый жесткий из всех, которые до сих пор выносились в отношении свидетелей Иеговы. Прокурор просил приговорить Ившина к 8 годам лишения свободы.

Ранее максимальный срок для иеговистов составлял 6 лет колонии — столько лет заключения получили свидетель Иеговы из аннексированной Ялты Артем Герасимов, датчанин Деннис Кристенсен из Орла, Сергей Климов из Томска, пензенец Владимир Алушкин и крымчанин Сергей Филатов. 9 июня суд первой инстанции во Пскове назначил 6 лет с половиной лишения свободы иеговисту Геннадию Шпаковскому, однако облсуд заменил ему этот срок на условный.

Ившин считает себя невиновным и намерен обжаловать приговор. «У меня складывается ощущение, что меня судят не за экстремизм, а за то, что я просто продолжаю исповедовать мирную религию свидетелей Иеговы, — сказал он в последнем слове. — В последнем слове хочу еще раз заверить вас, что на протяжении своей жизни я ни к кому не проявлял агрессию и ненависть. Ко мне обращались за советами и за помощью, и это меня радовало… Уважаемый суд, моя жизненная позиция основана на библейских принципах, где нет экстремизма и насилия. Ввиду вышесказанного я прошу полностью меня оправдать и вернуть таким образом мне мое доброе имя».

Дело против Ившина возбудили краснодарское УФСБ возбудило 23 апреля прошлого года. Пенсионера задержали после обысков, которые прошли 29 апреля 2020 года в станицах Павловская и Холмская — силовики пришли в 9 домов иеговистов. Ившина после обыска доставили в краевое УФСБ, где предъявили обвинение. 9 месяцев, пока шло следствие, Ившин находился под подпиской о невыезде, которую с него после допроса взял следователь О.И. Комиссаров. Из-за стресса, вызванного действиями силовиков, у Ившина и его жены случился гипертонический криз. 5 августа суд по ходатайству следователя арестовал автомобиль Ившина арестовали «для обеспечения исполнения возможного приговора». В декабре дело передали в суд.

Ившин — уроженец Катав-Ивановска (Челябинская область). Окончил Челябинский политехнический и Воронежский лесотехнический институты. Работал токарем, сборщиком радиоаппаратуры, мастером кузнечно-производственного цеха, после переезда в Краснодарский край стал лесорубом, перед выходом на пенсию был главным инженером и инженером по промышленной безопасности. На пенсии путешествовал по бывшему СССР, занимался цветоводством. У Ившина 8 внуков.

Приговор Ившину — не первый случай назначения иеговистам реального срока в Краснодарском крае. 18 декабря Хостинский райсуд Сочи приговорил к 1 году 1 месяцу и 1 году 10 месяцам лишения свободы соответственно двоих свидетелей Иеговы — Вячеслава Попова и Николая Кузичкина. Их освободили, поскольку назначенные сроки они уже отбыли в СИЗО.