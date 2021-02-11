6 мест России, где можно наслаждаться красотой зимы Зелинского несколько раз призвали воздержаться от преследований представителей оппозиции — резолюция Европарламента » Амстердам обошел Лондон в торговле акциями В первый месяц после окончательного брексита Амстердам сверг лондонский Сити с пьедестала финансовой столицы Европы — правда, только в одной области, в торговле акциями. По данным аналитической компании Cboe Global Markets, в январе объем торговли акциями на всех биржах Амстердама подскочил по сравнению с декабрем сразу в четыре раза и составил 9,2 млрд евро в день, тогда как в Лондоне он упал в два раза, до 8,6 млрд евро в день. Эти данные пока не означают, что лондонский Сити в целом перестает быть главным финансовым центром Европы. Торговля акциями — это лишь небольшая часть финансового рынка. «Но это — иллюстрация того, как после брексита размывается доминирующее положение «квадратной мили», десятилетиями господствовавшей в европейских финансах. Торговля в других областях финансов, например, валютные свопы по евро, тоже ушли из британской столицы и в ЕС, и на Уолл-стрит», — пишет агентство Блумберг. «Квадратной милей» образно называют лондонский Сити. Деньги уходят из Сити из-за того, что Британия и Евросоюз до окончательного брексита, состоявшегося в эту новогоднюю ночь, не договорились об отношениях в сфере услуг, в том числе — финансовых услуг, хотя услуги дают примерно 80% ВВП Британии. В договоре о взаимоотношениях после брексита, который стороны в страшном цейтноте заключили в декабре, говорится в основном об (относительно) свободной торговле товарами — но не услугами. В сфере финансов же вся власть оказалась в руках правительства ЕС, Европейской комиссии: она решает, допускать ли британские финансовые компании на единый рынок Евросоюза. ЕК выдает эти разрешения на основе так называемой «эквивалентности» — то есть, комиссия признает, что правила конкретной страны в конкретной отрасли финансовой индустрии «эквивалентны», то есть не менее строги, чем правила ЕС, и тогда впускает фирмы из этой страны и из этой отрасли в Европу. Пока большинство компаний из Сити эти разрешения не получили — и европейские клиенты и активы уходят от них в Амстердам, Франкфурт, Париж, Милан и Дублин. Лондон и Брюссель сейчас ведут переговоры и к марту надеются подписать «меморандум о взаимопонимании», на основе которого, как предполагается, Еврокомиссия признает «эквивалентность» британских правил и допустит финансистов Сити на свой рынок. У экспертов, однако, есть большие сомнения, что все так и будет и через месяц-другой неприятности Сити закончатся. Отрезать Британию «Собирается ли ЕС отрезать Британию? Сейчас есть признаки, что такое намерение есть, но я думаю, это было бы ошибкой», — сказал в среду глава Банка Англии Эндрю Бейли в ежегодной речи перед представителями Сити. По словам Бейли, Брюссель хочет гарантий, что Лондон и впредь будет по сути послушно копировать правила Евросоюза, Лондон же по понятным причинам не согласен. Бывший член Еврокомиссии от Британии лорд Джонатан Хилл вообще уверен, что Брюссель не даст британским фирмам права «эквивалентности» — об этом он сказал недавно газете Financial Times. Но даже если лорд Хилл и окажется неправ, прежней свободы на континенте британским финансистам уже не видать. Без уверенности в завтрашнем дне Во-первых, разрешения на работу на основе «эквивалентности» Еврокомиссия выдает по своему усмотрению и не навсегда, а на время, и может отобрать их, уведомив об этом всего за месяц. То есть, у иностранцев, в которых теперь превратились в Евросоюзе британские финансисты, больше не будет уверенности в завтрашнем дне. Во-вторых, механизм «эквивалентности» распространяется не на все отрасли финансов. Банковская розница, например, под него не подпадает — и работавшие в Европе британские банки уже известили своих клиентов на континенте, что их счета закрываются. Многие эксперты предполагают, что Европейская комиссия впустит британские компании обратно лишь в те цеха гигантской финансовой индустрии Евросоюза, в которых их пока не могут заменить конкуренты из стран ЕС. Так, Еврокомиссия еще до окончательного брексита дала британцам разрешение на работу в двух областях: в клиринге (но только на полтора года) и в расчетах по ирландским активам (но только на полгода). Британское правительство, желая поддержать Сити, разрешило европейцам без лишних формальностей остаться и работать в нем в течение еще трех лет после брексита. https://www.bbc.com/