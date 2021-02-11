12 лучших фильмов с Лиамом Нисоном — что посмотреть

Сегодня в Украине состоится премьера боевика «Заступник» с Лиамом Нисоном в главной роли. Перед выходом ленты мы решили вспомнить, какие роли актера уже успели покорить мир. И от ризнопланованости Лиама Нисона в лентах вы точно будете удивлены.

Без лишних преувеличений можно с легкостью констатировать, что Лиам Нисон – уникальный актер. За годы съемок в экшенах он не растерял уважение признанных режиссеров и продюсеров, а молодые звезды продолжают восхищаться талантом и профессиональной этикой культового британо-ирландского актера.

По случаю новой громкой премьеры мы решили вспомнить самые лучшие роли Лиама Нисона за его долгую и яркую карьеру.

«Человек тьмы»

Год выхода – 1990

Рейтинг IMDb – 6,4

Мастер ужасов и культовый автор «Зловещий мертвецов» Сэм Рейми только в будущем снимет оригинальную трилогию «Человек-паук», а сейчас в 2021-м будет готовить к выходу вторую часть «Доктора Стрэнджа». Но тогда, в 1990 году, Рейми впервые попробовал себя в супергеройском жанре, густо смешав его с хоррором и пригласив на главные роли уважаемых и, в то время, исключительно драматических актеров Лиама Нисона и Фрэнсис МакДорманд. Нисон, который львиную долю фильма провел с забинтованным лицом, с легкостью смог продать фильм игрой всего тела и голосом. Одним словом – мастер.

«Список Шиндлера»

Год выхода – 1993

Рейтинг IMDb – 8,9

Классический черно-белый фильм Стивена Спилберга, получивший 7 премий Оскар, в том числе за лучший фильм, сценарий и режиссуру. Но оставивший Лиама Нисона и Рэйфа Файнса лишь с номинациями.

Актер блестяще сыграл реального человека – немецкого бизнесмена Оскара Шиндлера, который вел своими силами борьбу с ужасами нацистского режима. Общеизвестно, что слоганом фильма была выбрана цитата из Талмуда: «Тот, кто спасает одну жизнь, спасает целый мир». Оскар Шиндлер спас куда более одной жизни. А Лиам Нисон своей твердой и уверенной игрой спасал фильм от ухода в излишнюю сентиментальность.

«Роб Рой»

Год выхода – 1995

Рейтинг IMDb – 6,9

Прекрасный исторический фильм Майкла Кейтона-Джонса рассказывает о реальном человеке – главе клана шотландских горцев Робе Рое МакГрегоре. Это история не про большую масштабную войну, а про ежедневные «боевые действия», которые приходилось вести в XVIII веке гордым шотландцам за свою жизнь, честь и достоинство, на которое бесконечно покушались холеные аристократы.

Лиам Нисон – идеальный Роб Рой, человек чести и принципа. Кроме того, в эпике сыграли Джессика Лэнг, Тим Рот, Джон Херт и Брайан Кокс.

«Майкл Коллинз»

Год выхода – 1996

Рейтинг IMDb – 7,2

По всей видимости, в 1990-ых если режиссеры готовились снимать историческое кино про выдающегося, высокого и мужественного героя – они звонили Лиаму Нисону. После героев шотландских и немецких, пришел черед одного из главных борцов за независимость Ирландии – Майкла Коллинза. Лиам Нисон сыграл выдающегося политика и военного лидера в фильме, охватывающим период и войны за свободу от Британии, и внутренних междоусобиц. Для Нисона, ирландца по крови, эта роль стала особенной. Вместе с Лиамом в фильме сыграли Алан Рикман, Эйдан Куинн и Джулия Робертс.

«Звездные войны: Скрытая угроза»

Год выхода – 1999

Рейтинг IMDb – 6,5

Ну а кто кроме Лиама Нисона в то время мог бы лучше сыграть мудрого джедая? Вот и Джордж Лукас так подумал и пригласил актера сыграть Квай-Гон Джинна – учителя самого Оби-Ван Кеноби.

Джедай Нисону достался трагический, ведь именно его действия во многом послужат той силой, которая запустит маховик неотвратимых событий в далекой-далекой Галактике. Но Лиам Нисон – это вам не Джа-Джа Бинкс, чтобы его кто-то подверг остракизму. А его высокая фигура в одеянии джедая с лазерным мечом — кажется самой подходящей. К слову, меч со съемок актер так и не вернул.

«Реальная любовь»

Год выхода – 2003

Рейтинг IMDb – 7,6

Культовый рождественский романтический фильм Ричарда Кертиса собрал целую плеяду британских и американский знаменитостей, чтобы с помощью по-разному связанных новелл поговорить об очень разной любви: разделенной и нет, начале отношений и угасании, флирте и настоящем чувстве. Одна из самых трогательных линий – это история овдовевшего отчима Дэниэла (Лиам Нисон), который после смерти жены пытается установить связь с ее сыном. И тогда, в 2003 году, это была одна из самых удачных сюжетных арок фильма, но после реальной трагедии – гибели актрисы Наташи Ричардсон, единственной супруги Лиама Нисона – поклонники и вовсе не могут сдержать слез на этой новелле фильма.

«Кинси»

Год выхода – 2004

Рейтинг IMDb – 7,0

«Давайте поговорим о сексе» – говорит нам тэглайн биографической драмеди режиссера Билла Кондона. Но не думайте, что вас ждет нечто запретное. Лиам Нисон снова играет реальную историческую личность — доктора Альфреда Кинси, одного из первых в мире исследователей секса и родоначальника сексологии. Будучи ученым и преподавателем в середине XX столетия, Кинси искренне не понимал почему такое важное явление остается абсолютно неизученным, не представляя какой ящик Пандоры он тем самым открывает.

Эта роль – одна из самых тонких и искрометных в карьере Лиама Нисона. Также в фильме сыграли Лора Линни, Крис О’Доннелл, Питер Сарсгаард, Тимоти Хаттон, Джон Литгоу, Тим Карри и Оливер Платт.

«Бэтмен: Начало»

Год выхода – 2005

Рейтинг IMDb – 8,2

Чтобы начать свою трилогию о Бэтмене, Кристоферу Нолану был нужен не только идеальный Брюс Уэйн, которого он нашел в лице Кристиана Бэйла, но и подходящий первый учитель, наставник с самой суровой системой взглядом на жизнь. Эта роль досталась Лиаму Нисону, который был настолько убедителен в каждой секунде фильма, что невольно понимаешь – Нисону уж точно не важен жанр фильма, степень его “серьезности” и прочие факторы. Он играет превосходно всегда. И роль Анри Дюккарда по праву украсила фильмографию актера.

«Заложница»

Год выхода – 2008

Рейтинг IMDb – 7,8

Кто только не пытался копировать легендарный монолог Лиама Нисона с похитителем его экранной дочери, но ни у кого не выходило так четко и спокойно объяснять будущему мертвецу о том, что его ждет. Даже создатели этого скромного по бюджету (25 миллионов долларов) триллера от студии Люка Бессона не ожидали невероятного успеха «Заложницы» в бокс-офисе. Да и будущую франшизу никто не ожидал. Но и зрители, и даже критики благосклонно отнеслись к экшену, а персонажи Лиама Нисона все чаще стали спасать людей на большом экране

«Команда А»

Год выхода – 2010

Рейтинг IMDb – 6,7

Современная полнометражная экранизация популярного сериала эпохи 1980 – 1990-ых от режиссера «Козырных тузов» Джо Карнахана собрала сильнейший актерский состав: Лиам Нисон, Брэдли Купер, Шарлто Копли, Джессика Бил, Патрик Уилсон и другие. Сюжетная фабула частично повторяет сюжет телевизионного шоу – военный спецотряд под командованием полковника Джона “Ганнибала” Смита (Лиам Нисон) подставляют, но бравая четверка умудряется сбежать и, будучи вне закона, начинает творить правое дело.

Возможно, “Команда А” сценарно к 2010 году немного и устарела, но удовольствие от актерской динамики и отличная постановка боевых сцен спасет ситуацию. Ну и наблюдать за седовласым “Ганнибалом” с сигарой и идеальным планом в голове — дорогого стоит.

«Молчание»

Год выхода – 2016

Рейтинг IMDb – 7,2

Мартин Скорсезе несколько десятилетий пытался перенести на большой экран роман Сюсако Эндо. И не мудрено, ведь такая историческая постановка требует немалого бюджета, а вкладывать средства в историю иезуитских священников, которые подвергаются в Японии ужасному наказанию за миссионерскую деятельность – очень рискованное дело.

По сюжету, молодые священники (Эндрю Гарфилд и Адам Драйвер) отправляются на Восток в попытке узнать правду о своем учителе – отце Феррейру (Лиам Нисон), ведь прошли слухи, что под пытками тот отказался от христианства. Лиам Нисон играет глубоко трагическую фигуру с присущим только ему достоинством.

«Пассажир»

Год выхода – 2018

Рейтинг IMDb – 6,3

В этом непредсказуемом триллере Лиам Нисон играет бывшего полицейского Майкла Макколи, который вот уже десять лет живет в пригороде Нью-Йорка и каждый день пользуется одним и тем же пригородным поездом, чтобы добраться в город на работу в страховую контору. Героя увольняют и он не может признаться в этом своей семье. Неожиданно в поезде он заводит беседу с очаровательной незнакомкой в исполнении Веры Фармиги, которая задает ему гипотетический вопрос. И внезапно теоретические разговоры превращаются в опасные практические задачи, а герой Нисона оказывается в крайне сложной ситуации. В этом фильме актер снова доказал, как легко ему даются персонажи, у которых есть всего несколько секунд для принятия сложных решений.