Звезда «Игры престолов» Педро Паскаль поддержал свою сестру, которая совершила каминг-аут как трансгендерная женщина

45-летний актер Педро Паскаль, знакомый зрителям по сериалу «Игра престолов», где он сыграл Оберина Мартелла, а также сериалу «Мандалорец», выразил поддержку своей 28-летней сестре Люкс, которая объявила себя трансгендерной женщиной. В инстаграме он поделился обложкой журнала Ya, героиней которого она стала, и с гордостью написал, что это его сестра.

Моя сестра, мое сердце, наша Люкс,

— написал актер.

Люкс рассказала в интервью, что она начала гормональную терапию в июле. Сейчас она изучает актерское мастерство в знаменитой Джульярдской школе в Нью-Йорке.

Мой переход стал чем-то очень естественным для всех в моей семье. Это было то, чего они и ожидали,

— отметила она.

Что касается ее знаменитого брата, Люкс сказала, что Паскаль «был важной частью этого».

Он тоже артист и был моим проводником. Он был одним из первых, кто снабдил меня необходимыми средствами, которые начали формировать мою личность,

— добавила Люкс.

Педро Паскаль и Лина Хиди в сериале «Игра престолов»

Когда она вышла к нему на связь по фейстайму уже как трансгендерная женщина, Педро спросил ее, как она себя чувствует, так как беспокоился за нее. Но после того как она сказала, что счастлива, он сразу же ее поздравил.

Он сказал, что это просто невероятно,

— вспомнила она его реакцию.

Люкс также призналась, что сначала она идентифицировала себя как небинарный человек и медленно шла к тому, чтобы в конце концов с гордостью сказать, что она женщина.

Двигаться по миру как женщина для меня гораздо проще, но я все еще выступаю за то, чтобы небинарные люди имели права в обществе,

— говорит она.