Японская подводная лодка врезалась в грузовое судно (фото)

Японская подводная лодка врезалась в грузовое судно, шедшее из Китая. По последним данным на подводной лодке получили легкие травмы три члена экипажа.

Инцидент произошел 8 февраля в 10:58 по местному времени, примерно в 25 милях к юго-востоку от мыса Ашизури, в водах у острова Сикоку, который находится к юго-западу от главного острова Японии Хонсю.

Подводная лодка вступила в строй в 2009 году и во время столкновения участвовала в обычных учениях.

Предположительно, повреждение Soryu было ограничено мачтой с перископом и антенной связи, и подводная лодка смогла продолжить движение.