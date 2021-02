Реформы в Украине тормозит сильная коррупция, — ЕС Арабская станция Al Amal вышла на орбиту вокруг Марса » В Индии вооружились легким вертолетом собственной разработки Сухопутные войска Индии объявили о начальной операционной готовности легкого многоцелевого вертолета LUH, то есть приняли машину на вооружение. Как пишет The Times of India, о начальной операционной готовности вертолета индийские военные объявили 5 февраля 2021 года. В составе армейской авиации новая машина должна будет заменить устаревшие легкие вертолеты Cheetah и Chetak. Легкий многоцелевой вертолет LUH разрабатывался в Индии в рамках масштабной программы по созданию собственных технологий и снижению зависимости от поставок импортной техники. Машина была создана с нуля корпорацией HAL. В ее конструкции используются некоторые готовые узлы и агрегаты, но производимые на территории страны по лицензии. Максимальная взлетная масса LUH составляет 3,2 тонны. Вертолет оборудован одним турбовальным двигателем HE Ardiden-1U, выпускаемым по лицензии французской компании Safran. Эта силовая установка может развивать мощность на валу до 750 киловатт. Дальность полета нового индийского вертолета составляет 350 километров. LUH может перевозить до шести пассажиров на скорости в 220 километров в час.