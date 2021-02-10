Украинский фильм Стоп-Земля отобрали на Берлинале

Лента Екатерины Горностай вошла в конкурсную программу знаменитого международного кинофестиваля.

Игровой фильм СТОП-ЗЕМЛЯ украинского режиссера Екатерины Горностай вошел конкурсную программу Generation 14plus 71-го Берлинского международного кинофестиваля. Об этом сообщила пресс-служба Госагентства Украины по вопросам кино.

Отмечается, что в этом году из-за пандемии коронавируса Берлинале пройдет в два этапа: весной проведут конкурсные онлайн-показы для профессионального киносообщества, а в июне фильмы будут демонстрировать для широкой публики.

Жюри фестиваля конкурсных программ будет работать с 1 по 5 марта. Фильмы также смогут посмотреть аккредитованные гости и международная пресса.

С 9 по 20 июня фестивальные ленты представят широкой аудитории в кинотеатрах Берлина.

Фильм СТОП-ЗЕМЛЯ повествует о первом чувственном опыте подростков. В центре сюжета 16-летняя Маша, которая учится в обычной киевской школе и проводит время с друзьями. Выйти из зоны комфорта девушку заставляет влюбленность в одноклассника Сашу.

В фильме играют непрофессиональные актеры-подростки. Картина разрабатывалась с осени 2016 года, а ее съемки проходили в Киеве и Киевской области в 2020 году.

Релиз фильма в Украине планируется во второй половине 2021 года.