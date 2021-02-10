Сталлоне вне очереди приобрел дефицитный спорткар

Некоторые заказчики ждут его с прошлого года, но актеру, похоже, помог «звездный» статус



Голливудский актер Сильвестр Сталлоне стал одним из первых обладателей нового Chevrolet Corvette C8. Спорткар из Теннесси домой к звезде во Флориду доставил лично владелец автосалона. Отмечается, что актер смог вне очереди заполучить дефицитный спорткар, который до сих пор не доставили другим заказчикам.



Ранее сообщалось, что с партией новых спорткаров возникли проблемы: покупатели до сих пор не могут получить авто, оплаченные еще в конце прошлого года. Американец Деннис Калер рассказал, что выиграл «Корвет» в лотерею в декабре, но до сих пор не увидел свой приз.

Издание Autoevolution предполагает, что в получении спорткара Сталлоне помог его статус голливудской звезды. При этом не сообщается, во сколько ему обошелся автомобиль. Для рядовых граждан продажи Corvette C8 стартуют от 67 тысяч долларов.

