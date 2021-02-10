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Сталлоне вне очереди приобрел дефицитный спорткар

Некоторые заказчики ждут его с прошлого года, но актеру, похоже, помог «звездный» статус

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне стал одним из первых обладателей нового Chevrolet Corvette C8. Спорткар из Теннесси домой к звезде во Флориду доставил лично владелец автосалона. Отмечается, что актер смог вне очереди заполучить дефицитный спорткар, который до сих пор не доставили другим заказчикам.

Ранее сообщалось, что с партией новых спорткаров возникли проблемы: покупатели до сих пор не могут получить авто, оплаченные еще в конце прошлого года. Американец Деннис Калер рассказал, что выиграл «Корвет» в лотерею в декабре, но до сих пор не увидел свой приз.

Издание Autoevolution предполагает, что в получении спорткара Сталлоне помог его статус голливудской звезды. При этом не сообщается, во сколько ему обошелся автомобиль. Для рядовых граждан продажи Corvette C8 стартуют от 67 тысяч долларов.

10 февраля, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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