Сталлоне продает элитный особняк за 110 млн долларов

Известный голливудский актер Сильвестр Сталлоне продает свой элитный особняк за 110 миллионов долларов. Дом расположен в Северном Беверли-Парке, одном из самых эксклюзивных анклавов округа Лос-Анджелес (Калифорния, США).

Особняк занимает территорию в 1,2 гектара. Жилье имеет шесть спален и девять ванных комнат.

Изначально дом был построен в средиземноморском стиле, однако после модернизации особняк стал выглядеть более современно. В нем есть профессиональный кинотеатр, тренажерный зал и сигарная комната с системой фильтрации воздуха.

Также на территории есть живописный сад, внутренний двор с бассейном, собственный спа и гараж на восемь автомобилей. Кроме того, Сталлоне имеет двухэтажный гостевой дом с двумя ванными комнатами и полностью оборудованной профессиональной кухней.

В Северном Беверли-Парке также проживают такие знаменитости как Дензел Вашингтон, Мэджик Джонсон и Джастин Бибер. Дом Сталлоне занимает четвертое место в рейтинге самых дорогих объектов в округе Лос-Анджелеса.