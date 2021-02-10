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Сталлоне продает элитный особняк за 110 млн долларов

Сталлоне продает элитный особняк за 110 млн долларов

Известный голливудский актер Сильвестр Сталлоне продает свой элитный особняк за 110 миллионов долларов. Дом расположен в Северном Беверли-Парке, одном из самых эксклюзивных анклавов округа Лос-Анджелес (Калифорния, США).

Особняк занимает территорию в 1,2 гектара. Жилье имеет шесть спален и девять ванных комнат.

Изначально дом был построен в средиземноморском стиле, однако после модернизации особняк стал выглядеть более современно. В нем есть профессиональный кинотеатр, тренажерный зал и сигарная комната с системой фильтрации воздуха.

Также на территории есть живописный сад, внутренний двор с бассейном, собственный спа и гараж на восемь автомобилей. Кроме того, Сталлоне имеет двухэтажный гостевой дом с двумя ванными комнатами и полностью оборудованной профессиональной кухней.

В Северном Беверли-Парке также проживают такие знаменитости как Дензел Вашингтон, Мэджик Джонсон и Джастин Бибер. Дом Сталлоне занимает четвертое место в рейтинге самых дорогих объектов в округе Лос-Анджелеса.

10 февраля, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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