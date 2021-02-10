США сворачивают дипломатическую работу в России до минимума

В середине весны может закрыться генеральное консульство США во Владивостоке, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МИД РФ Андрея Бровареца.

По словам дипломата, решение о закрытии представительства является односторонним решением Госдепа. Броварец выразил надежду на то, что новая администрация США пересмотрит это решение.

О планах Госдепа закрыть генконсульство во Владивостоке и приостановить работу аналогичного представительства в Екатеринбурге стало известно в декабре прошлого года. В Госдепе сообщили, что это решение является «частью усилий по обеспечению безопасных операций дипмиссии США в России» и не подразумевает никаких действий в отношении российских дипломатических учреждений в США.