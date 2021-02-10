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Шарм-эль-Шейх обнесли 36-километровым бетонным забором с колючей проволокой

Результат пошуку зображень за запитом Шарм-эль-Шейх обнесли 36-километровым бетонным забором с колючей проволокойВ Египте курортный город Шарм-эль-Шейх обнесли бетонной стеной с колючей проволокой и охранной сигнализацией.

Как сообщает Reuters , 36-километровой забор отделяет город от окружающей его пустыни. На некоторых блоках стены есть специальные черные отметки — символы мира.

На въезде в город в четырех разных местах установили так ворота, оборудованные фото- и видеофиксацией, а также сканерами.

Это было сделано для безопасности туристов, по словам руководства курорта. Курорт находится всего в 360 километрах к югу от северного средиземноморского побережья Синая, где сосредоточены движения исламистских террористов, ведущих борьбу против центральной власти.

«Расстояние до них (баз боевиков — ред.) огромное, к тому же Вторая армия Египта защищает Северный Синай, а Третья армия — Южный Синай», — заявил губернатор Южного Синая Халед Фоуд журналистам во время экскурсии по этому району на выходных.

10 февраля, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта
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