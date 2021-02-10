Сценаристка «Хранителей» напишет нового «Блэйда»

Сценаристка Стэйси Осей-Куффур, известная по расхваленному критиками мини-сериалу «Хранители», займется написанием новой версии «Блэйда» для Marvel.

Напомним, о перезапуске «Блэйда» стало известно летом 2019 года на Комик-Коне в Сан-Диего. Тогда же глава Marvel Кевин Файги сообщил, что главную роль исполнит дважды оскароносный Махершала Али, который заменит на этом посту Уэсли Снайпса, игравшего Блэйда в одноименной трилогии конца 90-х.

Даты релиза у ремейка пока что нет. Однако Файги отметил, что «Блэйд» попадет уже в пятую фазу MCU (после фильма «Мстители: Финал», напомним, наступила четвертая), а значит, выйдет не раньше 2023 года.

Что касается Стэйси Осей-Куффур, на счету которой также сериалы «Охотники» с Аль Пачино и «Беги» с Доналом Глисоном, она стала первой темнокожей сценаристкой, нанятой Marvel. Ранее же первой темнокожей женщиной-режиссером во вселенной MCU стала Ниа ДаКоста (драма «Лесок», предстоящий ремейк хоррора «Кэндимен»), которой доверили будущий сиквел «Капитана Марвел».