Россия впервые за 30 лет отказалась от семинара ОБСЕ по военным доктринам

Минобороны РФ впервые за 30 лет не будет участвовать в семинаре ОБСЕ по военным доктринам. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявил глава делегации России на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов.

По его словам, «в условиях, когда они расширение НАТО трактуют как сдерживание России, Минобороны отказалось», — отметил он.

«Мы им ответили, что в связи с той обстановкой, которая имеется в данный момент на границах России с проведением учений, полетами разведывательных самолетов Минобороны России считает нецелесообразным участвовать в этом семинаре впервые за 30 лет», — уточнил он.

В январе генсек НАТО Йенс Столтенберг обратился к членам военного комитета альянса с призывом быть готовыми к реагированию на «агрессивные действия» России.