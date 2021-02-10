Россия на первом месте в мире по числу жертв коронавируса на душу населения

Россия на первом месте в мире по числу жертв коронавируса на душу населения считают аналитики.

Росстат 8 февраля опубликовал данные о смертности в России за 2020 год. Из них следует, что в стране с апреля и по 31 декабря составила 358 тысяч человек. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова признала, что избыточная смертность в 2020 году на 81% связана с коронавирусом, не объяснив, с чем связаны остальные 19%. Между тем по более детализированным данным департамента здравоохранения Москвы, с вирусом связаны 98–100% «избыточных смертей».

Если считать, что на самом деле почти вся избыточная смертность вызвана эпидемией, можно предположить, что смертей от коронавируса в 2020 году было в 6,3 раза больше, чем 57 тысяч, о которых официально говорили власти. Это значит, что Россия в 2020 году заняла второе (после США) место по числу жертв коронавируса и вошла в пятерку самых пострадавших из расчета на душу населения. А к началу февраля, скорее всего, Россия вышла на первое место в мире по числу смертей на 100 тысяч населения.