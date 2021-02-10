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Ратаковски разделась на последнем месяце беременности

Ратаковски разделась на последнем месяце беременности

Откровенный снимок модель опубликовала в Instagram. На черно-белом фото Ратаковски позирует без одежды, едва прикрыв грудь рукой.

— Я невероятно благодарна за этот особый момент в моей жизни, который запечатлели мои друзья. Я здесь на 33 неделе беременности, — сказала модель.

Казалось бы, Ратаковски уже не может удивить такими пикантными фотографиями, ведь в ее микроблоге их множество. Однако каждый новый снимок модели вызывает ажиотаж.

За два часа публикация собрала более 680 тыс. лайков и сотни комментариев.

— Самая красивая. Уже не терпится увидеть малыша, — пишут подписчики звезды.

В октябре 2020 года стало известно, что Эмили Ратаковски беременна. Округлый живот модель показала во время съемки для цифровой обложки журнала Vogue.

Эмили Ратаковски и ее муж Себастьян Бир-Макклард не планируют узнавать пол ребенка до его 18-летия. Пара уверена, что он сам должен определиться, как себя идентифицировать.

10 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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