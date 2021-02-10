Платина подскочила в цене до многолетнего максимума

Стоимость платины в ходе торгов на бирже повысилась на 0,84% до $1200,40 за тройскую унцию.

Так, к 7:00 цена платины добралась до $1218,60 за унцию.

Последний раз стоимость платины находилась выше уровня $1,2 тыс. за тройскую унцию в феврале 2015 года.

Напомним, ранее на этой неделе управляющий директор ИК «Универ Капитал» Артем Лютик заявил «Росбалту», что тенденции на мировом рынке драгоценных металлов показывают потерю интереса инвесторов к золоту и серебру и рост спроса на платину и палладий, участвующих в восстановлении экономики после COVID-кризиса.

По словам эксперта, «за прошедшую неделю цена золота, протестировав уровень 1950 долларов за тройскую унцию, в итоге снизилась до 1810 доллара и потеряла за неделю 2,34%».

«Цена на серебро показала еще большую волатильность, и, если в начале недели максимум по цене серебра достигал 29,97 доллара за тройскую унцию, то в итоге цена снизилась на 5,93% до 26,9 доллара», — указал Лютик.

При этом, отметил он, «палладий, наоборот, после падения в конце января, показал устойчивый рост: его цена выросла на 5,61% до 2352 долларов за тройскую унцию», и «цена на платину также показала рост и достигла 1125 доллара за унцию, увеличившись на 2,64%».

«В целом, тенденции на рынке драгоценных металлов показывают потерю интереса инвесторов к золоту и серебру, и рост спроса на драгоценные металлы, участвующие в восстановлении экономики после COVID, таких как платина и палладий», — уверен аналитик.