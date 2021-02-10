Долгая жизнь Рут Даян — первой жены легендарного генерала НАТО поддержит стремление Украины к членству » Назван самый рейтинговый эпизод сериала в истории Netflix Назван самый рейтинговый эпизод сериала в истории стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщает NME. Наиболее популярной оказалась финальная серия шоу «Ход королевы». Ее рейтинг составил 9,4 балла. На втором месте расположился последний эпизод проекта «Я никогда не…», который набрал 8,9 балла. Замкнула тройку вторая серия «Хода королевы». В конце 2020 года стало известно, что возглавивший рейтинг проект также оказался самым популярным мини-сериалом на Netflix. «Ход королевы» признали самым просматриваемым шоу за всю историю существования платформы. За первые 28 дней после публикации сериал посмотрели 62 миллиона пользователей.