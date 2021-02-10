Назван самый рейтинговый эпизод сериала в истории Netflix

Наиболее популярной оказалась финальная серия шоу «Ход королевы». Ее рейтинг составил 9,4 балла. На втором месте расположился последний эпизод проекта «Я никогда не…», который набрал 8,9 балла. Замкнула тройку вторая серия «Хода королевы».
В конце 2020 года стало известно, что возглавивший рейтинг проект также оказался самым популярным мини-сериалом на Netflix. «Ход королевы» признали самым просматриваемым шоу за всю историю существования платформы. За первые 28 дней после публикации сериал посмотрели 62 миллиона пользователей.
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