«  
  »

Назван самый рейтинговый эпизод сериала в истории Netflix

Назван самый рейтинговый эпизод сериала в истории стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщает NME.

Наиболее популярной оказалась финальная серия шоу «Ход королевы». Ее рейтинг составил 9,4 балла. На втором месте расположился последний эпизод проекта «Я никогда не…», который набрал 8,9 балла. Замкнула тройку вторая серия «Хода королевы».

В конце 2020 года стало известно, что возглавивший рейтинг проект также оказался самым популярным мини-сериалом на Netflix. «Ход королевы» признали самым просматриваемым шоу за всю историю существования платформы. За первые 28 дней после публикации сериал посмотрели 62 миллиона пользователей.

10 февраля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  