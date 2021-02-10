НАТО поддержит стремление Украины к членству

По мнению Столтенберга, чем успешнее Украина будет проводить реформы, тем ближе она будет к членству в НАТО. Он подчеркнул, что даже в отрыве от членства в альянсе преобразования пойдут на пользу Украине.

«Я не могу назвать конкретную дату. Я лишь скажу, что мы продолжим поддерживать Украину в ее евро-атлантических стремлениях, мы будем оказывать поддержку Украине по мере того, так как она будет продвигаться к членству в НАТО», — заявил глава альянса после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Он подчеркнул, что для этого Киеву необходимо сосредоточиться на реформах и укрепить демократические институты страны.