На перевале Дятлова пропала еще одна группа туристов

Туристическая группа из Москвы вовремя не вернулась с перевала Дятлова, сообщает уральское издание E1.

Группа состоит из восьми человек.

«До сих пор не вернулись и связи никакой с ними нет», — цитирует издание источник в силовых структурах.

В региональном управлении МЧС заявили, что в данный момент на перевале Дятлова зарегистрированы три туристический группы, все они находятся на связи.

Напомним, туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла на перевале на Северном Урале зимой 1959 года при загадочных обстоятельствах. Версий гибели туристов больше сотни — от несчастного случая до паранормальных явлений и испытаний военной техники.

Спустя 60 лет после трагедии для выяснения причин гибели туристической группы Генпрокуратурой была организована проверка из-за обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества. Из озвученных ведомством выводах следует, что причиной гибели туристов стала снежная лавина и то, что молодые люди из-за плохой видимости не смогли найти палатку после того, как покинули ее. Он добавил, что на этом вопрос о причинах трагедии закрыт.