Музыканты опубликовали открытое письмо властям России «накануне гражданской войны»

Около 400 российских музыкантов подписали открытое письмо к властям России с требованием освободить Алексея Навального и всех политических заключенных, а также начать диалог «с так называемыми несистемными политиками».

Обращение, озаглавленное «Открытое письмо музыкантов накануне гражданской войны», опубликовано в фейсбуке инициатора акции скрипача Миши Нодельмана. Свои подписи под ним поставили, по состоянию на 12:00 мск 10 февраля, 378 человек. Среди подписавших письмо пианисты Евгений Кисин и Полина Осетинская, оперная певица Мария Остроухова.

«Мы не можем оставаться равнодушными, когда в стране практикуются политические убийства, убийства журналистов, разрабатываются и применяются боевые отравляющие вещества», — говорится в письме.

«Холодная гражданская война, развязанная государством по отношению к самой думающей, образованной и неравнодушной части общества, переходит, если уже не перешла к своей горячей стадии. Остановите террор!», — призывают авторы обращения.

Музыканты также записали видеообращение.

Открытое письмо музыкантов накануне гражданской войны Nodelman

Политик Алексей Навальный был задержан 17 января после возвращения в Москву из Германии, где он лечился после покушения. 2 февраля суд по представлению ФСИН заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальное наказание — 2 года и 8 месяцев колонии.