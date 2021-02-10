Мишель Обама запустит детское кулинарное шоу на Netflix

Бывшая первая леди США Мишель Обама запустит детское кулинарное шоу на стриминговом сервисе Netflix. Об этом она сообщила в твиттере.
Шоу под названием «Ваффлс + Моти» выйдет 16 марта и будет состоять из 10 эпизодов. Обама выступила его исполнительным продюсером. Также она сама снялась в шоу вместе с двумя куклами, которых зовут Ваффлс и Моти.
В шоу Обама играет роль владелицы «причудливого супермаркета», а куклы Ваффлс и Моти — сотрудники этого супермаркета и начинающие повара. Персонажи будут путешествовать в волшебной тележке для покупок, чтобы искать ингредиенты для своих блюд по всему миру.
«Собирают ли они картофель в Андах в Перу, пробуют специи в Италии или делают мисо в Японии, эти любопытные исследователи открывают для себя чудо еды и обнаруживают, что каждое блюдо — это шанс найти новых друзей», — говорится в пресс-релизе Netflix, который цитирует The Washington Post.
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