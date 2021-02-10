Мишель Обама запустит детское кулинарное шоу на Netflix

Бывшая первая леди США Мишель Обама запустит детское кулинарное шоу на стриминговом сервисе Netflix. Об этом она сообщила в твиттере.

Шоу под названием выйдет 16 марта и будет состоять из 10 эпизодов. Обама выступила его исполнительным продюсером. Также она сама снялась в шоу вместе с двумя куклами, которых зовут Ваффлс и Моти.

Я очень рада сообщить, что 16 марта запущу новое шоу на Netflix под названием »«Ваффлс + Моти»! Надеюсь, дети и их родители присоединятся к нам в наших приключениях, когда мы будем открывать, готовить и есть вкусную еду со всего мира.

В шоу Обама играет роль владелицы «причудливого супермаркета», а куклы Ваффлс и Моти — сотрудники этого супермаркета и начинающие повара. Персонажи будут путешествовать в волшебной тележке для покупок, чтобы искать ингредиенты для своих блюд по всему миру.

«Собирают ли они картофель в Андах в Перу, пробуют специи в Италии или делают мисо в Японии, эти любопытные исследователи открывают для себя чудо еды и обнаруживают, что каждое блюдо — это шанс найти новых друзей», — говорится в пресс-релизе Netflix, который цитирует The Washington Post.