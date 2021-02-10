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Киану Ривз может сыграть кровожадного злодея Крейвена в новом фильме Marvel

Киану Ривз может сыграть злодея Сергея Кравинова в новом фильме Marvel

Студия Sony Pictures предложила актеру Киану Ривзу роль в новой экранизации комиксов Marvel, сообщает издание The Illuminerdi.

Ривз может сыграть антигероя Крейвена-Охотника, настоящее имя которого — Сергей Николаевич Кравинов. Фильм «Крейвен» Джей Си Чандора станет спин-оффом «Человека-паука».

Пока договор с Киану Ривзом еще не подписан. Как утверждает источник, картина выйдет со «взрослым» рейтингом и будет «смесью фильмов «Гнев» и «Логан».

Суперзлодей Marvel Comics Крейвен-Охотник был создан Стэном Ли и Стивом Дитко и впервые появился в комиксе о Человеке-пауке в 1964 году.

10 февраля, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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