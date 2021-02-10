Иран пригрозил расширить свою ядерную программу

Иран расширит свою ядерную программу и сократит сотрудничество с МАГАТЭ, если остальные стороны не будут выполнять свои обязательства, передает телеканал Al Jazeera со ссылкой на слова главы министерства иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

Он также добавил, что администрация нового президента США Джозефа Байдена имеет все возможности пойти по новому политическому пути в отношении Ирана.

В мае 2018 года США в одностороннем порядке вышли из заключенного в 2015 году «шестеркой» (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместного всеобъемлющего план действий. Этот план, в частности, предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Через год после решения США Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.

На этой неделе верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран «не пойдет на уступки» и не вернется в соглашение по иранскому атому до тех пор, пока Вашингтон не снимет санкции.