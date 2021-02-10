ЕС констатировал неспособность России стать демократической страной

Россия не оправдала ожиданий по становлению современной демократии и спускается вниз по опасному авторитарному пути, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, выступая перед Европарламентом во вторник. По его словам, у российских властей нет заинтересованности, чтобы развернуть курс на ухудшение отношений, а любая дискуссия о правах человека и демократических ценностях воспринимается как «экзистенциальная угроза».

«Политический диалог находится на минимуме с начала конфликта в Украине в 2014 году. С тех пор российская экономика сжимается, а ВВП на душу населения упал на 30%», — констатировал Боррель.

Визит в Москву 4-6 февраля преследовал две цели, рассказал он: во-первых, лично донести позицию ЕС по правам человека, политическим свободам и ситуации с Алексеем Навальным, а во-вторых, проверить, хотят ли воспользоваться шансом на конструктивный диалог.

«Ответ был ясен: нет не хотят», — сказал Боррель.

Он добавил, нынешняя структура власти в России сочетает экономические интересы с военным и политическим контролем и «не оставляет места для демократии и верховенства закона».

Отношения с Россией, продолжил Баррель, дошли до точки, когда нужно принимать решение — двигаться в сторону сотрудничества, либо выбрать «поляризованную модель», где с одной стороны открытое общество, а с другой — закрытое.

Дальнейшие действия, включая возможные санкции, будут обсуждаться на заседании глав МИД стран ЕС 22 февраля и, по словам Борреля, он лично предложит пакет мер.

При этом, по словам Борреля, «нужно найти способ продолжать взаимодействовать с российским обществом.

«Россияне в массе — это европейцы, и значительная часть российского населения хотела бы поддерживать крепкие связи с Евросоюзом, а также стремится к демократии. Мы не должны отворачиваться от них. Возможно, российские власти хотят разъединения, отделения от Европы, но мы не должны отделяться от гражданского общества в России и от российского народа», — заключил Боррель.