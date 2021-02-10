Эмма Уотсон спровоцировала слухи о помолвке

Накануне актриса и бизнесмен Лео Робинтон прибыли в аэропорт Лос-Анджелеса, чтобы отправиться в романтическое путешествие в Мексику.

Однако внимание папарацци сразу же привлекло кольцо на «обручальном» пальце Эммы! При этом пара пока никак не комментирует слухи о возможной помолвке.

Напомним, Эмма и Лео вместе с 2018 года. По данным СМИ, 30-летняя актриса уже познакомила возлюбленного со своими родителями.

До Робинтона у Уотсон были романы с актером и музыкантом Кордом Оверстритом и компьютерным специалистом Уильямом Найтом.