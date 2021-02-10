Екс-советник президента Украины Зеленского Игорь Новиков «слил» в СМИ телефонный разговор с адвокатом Трампа Руди Джулиани, который предшествовал скандальному звонку Дональда Трампа Владимиру Зеленскому.

Расшифровку разговора получил журнал Time в начале февраля 2021 года.Новиков утверждает, что 40-минутная беседа состоялась 22 июля 2019, за три дня до того, как говорили Трамп и Зеленский. Тема беседы — расследование против Байдена и обещание Зеленского его провести.

Джулиани, личный адвокат Трампа, хотел добиться от Украины уголовного расследования в отношении сына Джо Байдена. В публикации говорится, что Джулиани во время разговора высказывался достаточно осторожно, избегая прямой просьбы об услуге, но его намеки были достаточно прозрачными.

Во время разговора Джулиани якобы сказал: «Все, что нам нужно от президента (Зеленского — ред.), чтобы он сказал:» Я поручаю это честному прокурору, и он раскопает доказательства, которые существуют «. При этом он оговорился, что не имеет целью «создавать проблемы тем, кто не заслуживает этого».

Напомним, что телефонный разговор с Зеленским привела к тому, что Трампу объявили импичмент в Нижней палате Конгресса США. Верхняя — Сенат — его оправдала.