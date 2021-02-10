Дженнифер Лопес впервые за долгое время продемонстрировала ультракороткую стрижку

51-летняя Дженнифер Лопес стала новой главной героиней мартовского номера американского Allure. На снимках из фотосессии, которые украсили страницы журнала, Дженнифер впервые за долгое время появилась с ультракороткой стрижкой: обычно звезда экспериментирует с длиной, используя накладные пряди.

Дженнифер также дала редакторам издания большое интервью на разные темы. В частности, Лопес вспомнила, как в самом начале карьеры как обладательница пышных форм сломила стереотип о том, что на сцене должны выступать исключительно худосочные девушки.

Дженнифер Лопес

Когда я начинала свою карьеру, это было странное время, когда все должны были быть худыми как палки. Это было что-то вроде: «Ладно, вы не такая. И как вы себя после этого чувствуете?». Тогда я отвечала: «Чувствую себя прекрасно!»

— вспомнила Лопес.

Дженнифер также рассказала, как именно проходил ее карантин в разгар пандемии коронавируса. Звезда призналась, что была рада наконец провести много времени со своим 45-летним женихом Алексом Родригесом, своими 12-летними близнецами и дочерьми возлюбленного от первого брака.

Мы вместе играли в бейсбол и рисовали. Обычно мы не занимаемся такими вещами, а тут решили воспользоваться предоставленной возможностью. Это время пошло семье на пользу. Мы должны были работать над собой, заниматься терапией. Я думаю, все это положительно сказалось на наших отношениях, — поделилась Джей Ло.

Алекс Родригес и Дженнифер Лопес с детьми

Звезда также рассказала, что в период самоизоляции хоть и не переставала заниматься спортом, однако довольно часто нарушала диету и валялась на диване с пакетом чипсов: по словам Лопес, в этом деле главное — уметь вовремя остановиться и не превратить такие читмилы в привычку.

В откровенной беседе Дженнифер также в очередной раз вспомнила, что из-за пандемии им с Алексом Родригесом пришлось несколько раз переносить свою свадьбу. При этом Лопес пришла к выводу, что торжество пока так и не состоялось, потому что, по всей видимости, еще не пришло подходящее время.

Напомним, что на прошлой неделе в прессе появились слухи, что Алекс Родригес изменяет Дженнифер Лопес с 30-летней звездой реалити-шоу «Южное очарование» Мэдисон ЛеКрой: якобы какое-то время назад Мэдисон даже прилетала в Майами, чтобы переспать с бывшим бейсболистом. Позже сама звезда реалити-шоу опровергла слухи о романтической связи с Родригесом, однако подтвердила, что около года назад они общались в личных сообщениях. А вот представители Алекса утверждают, что он даже не знаком с ЛеКрой.